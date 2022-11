Consiglio comunale straordinario sulla sede unica della Regione nell'area di risulta

È stato indetto per il prossimo 12 dicembre, alle ore 16, un consiglio comunale straordinario che verterà sulla realizzazione della sede unica della Regione Abruzzo nell'area di risulta. Il progetto, come noto, prevede la costruzione di un palazzo che comprenda all'interno tutti gli uffici dell'Ente attualmente dislocati in varie zone di Pescara. Gli ambientalisti si stanno già preparando a questo importante appuntamento, promettendo battaglia in aula.

Simona Barba, esponente di Italia Nostra, dice: "Prepariamoci a intervenire e a contribuire al dibattito. Chiediamo con forza un mare di verde per Pescara", conclude l'attivista, ricordando il nome della manifestazione che giusto un mese fa (era il 29 ottobre) si è tenuta nel cortile del dopolavoro ferroviario proprio per chiedere di portare a compimento, al posto della nuova sede regionale, l'antica idea di un parco centrale che immaginava, appunto, la presenza di un ampio bosco negli spazi dell'ex stazione ferroviaria.

Il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, ha inviato ieri una lettera agli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia di Pescara, nonché alle associazioni ambientaliste, per invitarli a partecipare all'assise civica in sessione aperta (e quindi con la possibilità di interventi esterni) che si svolgerà nella sala consiliare di palazzo di città con il succitato ordine del giorno. La missiva è stata spedita anche al governatore Marco Marsilio, all'assessore regionale al patrimonio Daniele D'Amario, al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e ai consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Pescara.