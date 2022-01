La replica dell'assessore Seccia al Pd sull'hub vaccinale di Porta Nuova: "Fake news sulla campagna anti Covid"

Dura replica ai consiglieri del Partito Democratico da parte dell'assessore comunale Eugenio Seccia, in merito alla questione dei disagi e delle lunghe code per le vaccinazioni nell'hub di Porta Nuova. L'assessore ha parlato di fake news sulla campagna anti covid da parte dei consiglieri di minoranza, con l'ennesima aggressione mediatica giudicata stucchevole ed inutile.

"Dimostrano incoerenza, mancanza di senso di responsabilità e ingenerando solo disinformazione per interesse politico. Questi signori attribuiscono infatti al Comune competenze che non sono dell’amministrazione, ma che rientrano nella responsabilità esclusiva dell’azienda sanitaria che sta portando avanti la campagna di somministrazione delle terze dosi. Il Comune ha la sola funzione di supporto logistico e ancora una volta, come nel corso degli ultimi due anni sta lavorando per aprire un secondo punto vaccinale sulla città. "

Seccia ha ricordato che è presente anche l'hub vaccinale di Città Sant'Angelo e che la stessa Pescara è stata giudicata come un'eccellenza nelle attività di contrasto alla diffusione della pandemia, e per questo invita i consiglieri a rivolgersi al dipartimento competente della Asl per chiarimenti su orari, tempi d'attesa e modalità di prenotazione e somministrazione.

"Il Comune non vive alcuna debacle, stia tranquillo il Pd. L’emergenza sanitaria che stiamo purtroppo di nuovo vivendo dovrebbe spingere invece chiunque, soprattutto chi riveste un ruolo pubblico, a dimostrare un maggiore senso civico. Evidentemente non è così."

Ricordiamo che proprio la Asl, nelle ultime ore, aveva annunciato l'imminente apertura di un secondo hub vaccinale a Pescara, nel palafiere in via Tirino dove già era stato allestito il centro per le vaccinazioni durante la prima fase della campagna.