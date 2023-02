Installati 102 erogatori dell'acqua in 53 plessi scolastici della città: l'educazione al rispetto dell'ambiente parte dai bambini

Sono 102 gli erogatori d'acqua potabile installati in 53 scuole della città dall'amministrazione con l'obiettivo di eliminare le bottiglie di plastica da tutte le strutture pubbliche in aderenza a quelle che sono le direttive europee e, soprattutto, nell'ottica del rispetto dell'ambiente.

A tracciare il bilancio dell'intervento avviato a maggio 2022 nell'ambito della campagna Plastic Free che va avanti da tre anni, è l'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco. Il primo erogatore è stato installato il 22 maggio nella primaria Illuminati di viale Regina Margherita nell'istituto comprensivo 3 e oggi il programma è stato per la gran parte completato. Gli ultimi, infatti, saranno posizionati nelle scuole attualmente in ristrutturazione o ricostruzione non appena i lavori saranno terminati. A fornirli è stata la ditta HappyWater con l'iter progettuale seguito dalla dirigente comunale del settore ambiente Emilia Fino e dal funzionario Mimmo Lucci.

“L’amministrazione comunale di Pescara ha dato piena adesione al dispositivo ministeriale che mira a rendere la nostra vita, e soprattutto quella dei nostri bambini, sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, riducendo quanto più possibile l’utilizzo della plastica – dichiara Del Trecco -. Una delle azioni messe in atto è quella di dotare tutti gli uffici pubblici e le scuole di nostra competenza di erogatori di acqua potabile, ben consapevoli dell’ottima qualità dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti. Attraverso i distributori che abbiamo installato garantiremo ai bambini acqua supercontrollata, microfiltrata, assicurando una continua manutenzione, anche per il cambio costante dei filtri per dare la massima sicurezza a tutti coloro che la utilizzeranno. Trattandosi di scuole, ovviamente distribuiremo acqua a temperatura ambiente, dunque non fredda, e sempre liscia, mai gassata”.

Distributori personalizzati quelli che sono ora negli istituti della città: sono tutti colorati e hanno sullo sfondo l'immagine di Pescara. “I bambini dovranno limitarsi a venire a scuola ciascuno con la propria borraccia di metallo, anche quelle distribuite dal Comune ormai due anni fa, premere il bottone e riempire la stessa borraccia, evitando di portarsi da casa la classica bottiglietta di plastica – aggiunte Del Trecco -. È nostro compito educare i bambini al plastic free, certi che poi trasferiranno la stessa esperienza a casa con i loro genitori, nonni, zii e cugini, un’operazione che si affianca all’installazione, su tutto il territorio cittadino, delle classiche ‘casette dell’acqua’. I distributori sono collegati direttamente alla rete idrica scolastica e l’acqua erogata è ottima in quanto microfiltrata: all’interno della struttura c’è un impianto per l’eliminazione di eventuali batteri, senza alterare le qualità organolettiche dell’acqua di Pescara che ha ottimi livelli che andremo a valorizzare”. I

Queste tutte le scuole dove sono stati installati gli erogatori: