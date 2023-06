Nuove scuole e riqualificazioni, partono i cantieri e la Provincia cerca spazi alternativi per ospitare gli studenti

Partiranno tra poche settimane i lavori per la costruzione del nuovo liceo artistico MiBe-Misticoni Bellisario di Pecara, ma anche altre sccuole nasceranno e in altre ancora si porteranno avanti interventi di riqualificazione. Un momento di cambiamento che richiederà anche l'individuazione di spazi alternativi per ospitare gli studenti.

Proprio su quest'ultimo punto il presidente della provincia Ottavio De Martinis che ha annunciato l'avvio del cantiere del MiBe, si è confrontato con i dirigenti degli istituti secondari del territorio che ha incontrato alla presenza del dirigente tecnico della Provincia Marco Scorrano, il responsabile del settore Scuole Paolo Di Gabriele, il direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Pescara e Chieti Pierangelo Trippitelli e il suo vicario Daniela Puglisi. Erano stati proprio i dirigenti scolastici a chiedere di trovare insieme soluzioni e su questo ora si lavorerà.

“Durante la riunione che si è svolta nel corso della mattinata abbiamo parlato con i dirigenti scolastici dei lavori che la Provincia sta portando avanti in alcuni istituti e dell’avvio di nuovi importanti interventi. Per questo motivo – spiega infatti De Martinis - alcune scuole per il prossimo anno scolastico necessitano di trasferimenti in altre sedi e, in sinergia con i dirigenti scolastici, ci siamo impegnati a trovare nuovi spazi”.

“L’occasione, inoltre, è stata propizia anche per proseguire il rapporto proficuo di collaborazione che si è instaurato in questi ultimi due anni. Durante l’incontro – aggiunge - sono stati portati all’attenzione dei presenti alcuni interventi che inizieranno nelle prossime settimane, primo tra tutti i lavori alla nuova struttura che ospiterà il Mibe, in via Einaudi, un intervento di 4,4 milioni di euro, e ho comunicato anche la notizia della consegna dei lavori, nel mese di luglio, della nuova palestra del Liceo Scientifico D’Ascanio di Montesilvano. Sempre in estate partiranno interventi per l’adeguamento sismico e per l’efficientamento energetico in alcuni istituti della provincia e realizzeremo anche nuovi spazi per le attività di educazione fisica”.

“Ci sono in cantiere tante opere di edilizia scolastica grazie ai fondi che il settore tecnico della Provincia è riuscito a recepire e siamo molto fiduciosi per un nuovo anno scolastico che si preannuncia ancora meglio di quello passato, in cui gli studenti avranno a disposizione aule più sicure e riqualificate”, dice ancora De Martinis ringraziando i dirigenti scolatici con i quali, conclude, “stiamo mettendo in campo iniziative per trasferire da un edificio all'altro alcune scuole senza creare disagi alle famiglie. In estate contiamo anche di svolgere lavori di manutenzione in quasi tutti gli edifici per donare ai ragazzi degli ambienti più confortevoli”.