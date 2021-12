Sono 33 le scuole ammesse al contributo per l'acquisto di tablet nel bando della Regione

Sono 33 le scuole ammesse alla graduatoria del bando regionale per i contributi necessari all'acquisto di device mobili per la didattica a distanza. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale, a seguito della scadenza del bando e della pubblicazione della lista degli istituti scolastici abruzzesi che riceveranno il contributo economico, che servirà come sostengo a genitori e famiglie prive di strumenti digitali adeguati per seguire le lezioni a distanza.

Il bando era denominato “Programma di sostegno per la Didattica a Distanza" finanziato con fondo Por Fse. In tutto sarà a disposizione un milione di euro. L’avviso era aperto a tutte le istituzionali scolastiche statali di primo e secondo grado presenti in Abruzzo. Le scuole ammesse in graduatoria potranno beneficiare di un finanziamento fino a 5 mila euro per l’acquisto di device, il cui costo unitario non potrà superare la somma di 500 euro.

“L’obiettivo di questa misura è soprattutto quello di fornire un concreto aiuto alle famiglie che hanno necessità di dotarsi di device elettronici mobili per permettere ai propri figli di partecipare a lezioni in didattica a distanza. Infatti, le risorse ottenute dagli istituti scolatici ammessi a finanziamento hanno la destinazione obbligata di acquisto di materiale informatico da consegnare, a sua volta, in comodato gratuito, agli studenti che ne sono privi. Si tratta di un sostegno rivolto principalmente a nuclei con un solo genitore ed a famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica che non hanno disponibilità immediata e quotidiana di dispositivi digitali. La ratio di tale avviso è, infatti, proprio quella di dare a tutti gli studenti pari opportunità di accesso agli studi nelle condizioni di straordinarietà come quella della didattica a distanza"