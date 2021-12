Scuole elementari Borgomarino e Illuminati, il centrosinistra: “Le aule bunker verranno smantellate”

Le “aule bunker” delle scuole elementari Borgomarino e Illuminati verranno smantellate per tornare alla loro funzione originaria di palestre. Lo annunciano i consiglieri comunali di centrosinistra Giampietro, Catalano, Pagnanelli, Presutti, Di Iacovo, Sclocco e Frattarelli, che parlano della commissione controllo e garanzia, convocata proprio su questo tema.

«Una scelta, quella di convertire le palestre in aule senza finestre né illuminazione adeguata, che abbiamo contestato fin dal primo minuto – osservano i consiglieri – e che ha privato centinaia di bambini, molti dei quali frequentanti il tempo pieno, dell’unico spazio motorio dell’intero plesso scolastico. Un intervento costato decine di migliaia di euro per realizzare aule mai entrate in funzione perché persino la Asl aveva dato parere negativo al loro utilizzo per attività didattiche».

E aggiungono: «Spiace che le famiglie di queste due scuole abbiano dovuto aspettare più di un intero anno scolastico per vedere applicato semplicemente quel buonsenso che tutti, tranne la giunta Masci, chiedevano. L’intervento di smantellamento, come emerso in commissione, è realizzato dalla società Pescara Energia nell’ambito di interventi di efficientamento energetico degli edifici, partendo dalla scuola Borgomarino per proseguire subito dopo con la palestra della scuola Illuminati. Si chiude così una pagina di inutile testardaggine della giunta e di dissipazione di risorse pubbliche di cui qualcuno dovrà rispondere: quelle risorse potevano essere utilizzate per realizzare spazi diversi in una città sempre più vicina all’emergenza sul fronte edilizia scolastica».