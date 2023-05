La scuola musicale di Città Sant'Angelo non chiuderà: le attività verranno completate e riprenderanno anche a settembre

La scuola di musica di Città Sant'Angelo proseguirà le attività fino a giugno e ripartirà da settembre regolarmente. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti a seguito dell'incontro avuto con i genitori degli alunni della scuola, avvenuto martedì 9 maggio in sala consiliare. L'incontro era stato deciso a seguito della preoccupazione espressa dalle famiglie in merito alla lettera ricevuta dall'associazione Ama che comunicava l'improvvisa cessazione delle attività per il 30 aprile:

"Le famiglie, alle quali era stata comunicata dall'associazione Ama l'improvvisa cessazione dell'attività per il 30 Aprile, sono state informate e dati chiarimenti ed infine rassicurate della risoluzione del problema garantendo la disponibilità dei locali fino al 30 Giugno. È stato chiarito ai genitori che tale disponibilità era già stata annunciata il 24 Aprile alle docenti Barbati, Columbaro ed Antonacci, coinvolte nel progetto e facenti parte del direttivo e che l’Amministrazione avrebbe fatto pervenire entro la data di chiusura la proroga al 30 di giugno, A seguito di ciò, però è stata fatta una comunicazione improvvisa di cessazione delle lezioni che andava esattamente all’opposto di quanto concertato nella riunione ed è stato sottolineato quindi che tale chiusura anticipata non è stata in alcun modo indetta dall'amministrazione."

Il sindaco ha poi fatto sapere di aver preso l'impegno di comunicare all'associazione il rinnovo della proroga e la ripresa regolare delle attività per il mese di settembre.