Giorgia Meloni: "Con i governatori di Fratelli d'Italia le scuole riaprono in sicurezza"

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è convinta che sia possibile riaprire le scuole in sicurezza: "Lo hanno dimostrato con i fatti i governatori di Fd'I Marsilio e Acquaroli, che in Abruzzo e nelle Marche hanno messo in campo una campagna di screening con tamponi gratuiti per garantire la didattica in presenza. È la differenza tra chi lavora per trovare soluzioni concrete e chi trova solo scuse per fare spettacolo senza risolvere i problemi, come il presidente Pd della Campania, De Luca".

E aggiunge: "A L'Aquila il nostro sindaco Pierluigi Biondi ha acquistato dei sanificatori ad aria per le palestre delle scuole elementari e medie. Una misura concreta di contrasto al virus, che consentirà agli studenti di continuare a svolgere attività fisica in sicurezza. Da oltre un anno Fratelli d'Italia chiede al governo nazionale di muoversi in questa direzione, peccato che continui a non ascoltarci e a perseguire la strada del Green Pass, una misura fallimentare che fa acqua da tutte le parti e che non limita il contagio".