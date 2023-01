Buone notizie per gli studenti della scuola Antonelli: a settembre si torna in aula, riapre un'ala dell'istituto

A settembre tornerà disponibile un'ala della scuola media Antonelli con gli studenti che potranno quindi fare ritorno nella loro scuola. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all'edilizia scolastica Gianni Santilli che parla di “promessa mantenuta”.

La buona notizia è arrivata al termine di un incontro che lo stesso Santilli ha avuto con presidente della commissione comunale pubblica istruzione Fabrizio Rapposelli, il dirigente del settore edilizia scolastica Giuliano Rossi e il rup Andrea Mammarella.

La ritrovata disponibilità degli spazi riguarda quell’ala del complesso non interessata dall’intervento di messa a norma sotto il profilo antisismico, e il rientro nelle aule potrà avvenire in piena sicurezza tramite accessi sicuri e indipendenti e senza che le lavorazioni ulteriori creino, oltretutto, interferenze acustiche.

“Proprio la questione dei rumori provenienti dalle zone di cantiere in concomitanza con le attività didattiche era stata superata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la dirigente scolastica Rosella Di Donato – ricorda il Comune con una nota -. Gli studenti e i docenti sono stati temporaneamente trasferiti presso altri edifici scolastici della zona affinché l’impresa potesse procedere all’esecuzione degli interventi senza impedimenti e, di conseguenza, senza disturbare le lezioni. Anche per questo la Circi costruzioni è stata in grado di aumentare il numero degli addetti e di ridurre notevolmente i tempi per la conclusione di questa prima parte delle lavorazioni più impattanti, ossia le demolizioni, iniziate nello scorso mese di agosto e che si concluderanno dunque per il mese di settembre 2023 in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico”. Successivamente l’impresa proseguirà i lavori di ricostruzione dei corpi di fabbrica interessati dagli interventi di adeguamento sismico, completandoli entro l’anno 2024 e restituendo l’intero complesso edilizio agli studenti.

“Avevamo promesso alla comunità della media Antonelli – dichiara Santilli - che per l’inizio del nuovo anno scolastico 2023-2024 una parte della loro scuola sarebbe stata di nuovo disponibile. Ed è ciò che comunico oggi, in linea con il programma che come assessorato avevamo stabilito. Sottolineo che le attività didattiche potranno svolgersi in sicurezza e nella normalità. Voglio ringraziare la dirigente scolastica Rossella Di Donato, i docenti e il personale dell’istituto, in particolare i ragazzi e le famiglie che hanno collaborato raggiungendo le altre sedi temporanee e che continueranno a farlo avendo compreso la necessità per il futuro di offrire agli studenti una sede moderna e sicura”.