Gli alunni della scuola Bosco in visita a Casa D'Annunzio per il compleanno del Vate

Un omaggio a Gabriele D'Annunzio in occasione del suo compleanno, il 12 marzo prossimo. Nuovo appuntamento con il progetto culturale “Fare Festa”, ideato e curato dall’attrice e studiosa del Vate Franca Minnucci, che proporrà domenica prossima “La felice infanzia del piccolo Gabbriele” in coincidenza con la nascita dell'intellettuale e poeta. Protagonisti saranno gli alunni della scuola San Giovanni Bosco che che domenica prossima arriveranno alle ore 10 a casa d’Annunzio per portare un pensiero al poeta nel giorno del suo compleanno e visitarne il luogo di nascita; si tratta del passaggio conclusivo di un percorso didattico concordato con la dirigente scolastica Daniela Morgione e finalizzato a far conoscere ai bambini dell’Istituto comprensivo 4 un d’Annunzio “piccolo come loro”.

Negli incontri già tenuti la Minnucci ha illustrato la storia dell'infanzia del poeta, i suoi scritti, il racconto dei suoi giochi con gli amici e le sorelle, il riferimento alle bugie e ai capricci tipici dell’infanzia, fino all’affetto per il suo cavallo sardo e agli incontri con i pescatori. La visita alla casa natale di domenica 12 marzo servirà quindi ad approfondire la conoscenza dei luoghi domestici dove d’Annunzio visse fino all’età di 11 anni quando, nel 1874, iniziò a frequentare l’istituto Cicognini di Prato.

L'assessore Maria Rita Carota ha dichiarato:

"Come assessore alla Cultura ho inteso sostenere questo progetto culturale perché ha offerto e offre, nella sua doppia articolazione, la possibilità di conoscere aspetti forse meno noti della vita di d’Annunzio, coinvolgendo, ed è questo un grande valore aggiunto, anche gli alunni dell’istituto comprensivo 4 che hanno potuto studiare più da vicino la figura di d’Annunzio fin dalla prima infanzia. Grazie a questo hanno potuto comprendere ancor di più e meglio perché d’Annunzio sia entrato nel mito e perché sia divenuta una delle personalità più rilevanti della storia culturale del nostro Paese. "

Nel pomeriggio del 12 marzo alle 18 è previsto un recital con la stessa Franca Minnucci. L'evento è organizzato grazie al sostegno della Direzione Regionale Musei Abruzzo del Ministero della Cultura (Mic) e del Comune di Pescara.