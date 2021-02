Screening per le classi delle scuole medie di Pescara: tutti i dettagli dal vicesindaco Santilli

L'assessore e vicesindaco di Pescara Santilli ha fornito tutti i dettagli riguardanti lo screening di massa per gli studenti delle classi delle medie degli istituti comprensivi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. Sabato 13 e domenica 14 febbraio si potranno sottoporre al test i ragazzi e il personale scolastico e Ata per un totale di oltre 4500 test.

Lo screening sarà effettuato nel centro fiere Danelli in via Tirino 431, come spiega il vicesindaco che ha già informato dei turni e delle modalità i presidi:

Restano escluse, naturalmente, la classi già in quarantena, che non possono pertanto partecipare. Al fine di garantire un corretto afflusso è già stato interessato il personale della protezione civile, sempre molto prezioso nel suo apporto.

Per gli istituti comprensivi 3,5 e 6 invece l'appuntamento è per mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio ma il test sarà svolto in sede.