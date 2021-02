L'annuncio del vicesindaco Santilli: "Screening di massa anche per gli alunni delle scuole primarie"

Il vicesindaco e assessore di Pescara Santilli ha annunciato le date per lo screening di massa Covid sugli alunni delle scuole primarie. I test si terranno sabato 20 e domenica 21 febbraio coinvolgendo tutti i 5250 bambini degli istituti comprensivi di Pescara che stanno frequentando le classi elementari.

Anche in questo caso, come per gli alunni delle scuole medie, i tamponi saranno effettuati nel centro fiere Danelli in via Tirino 431. Saranno attivate otto linee per evitare code ed assembramenti ed effettuare per tutti il prelievo in tempi rapidi.

Rivolgo un doveroso ringraziamento alla Asl e in particolare al direttore generale Vincenzo Ciamponi e alle dottoresse Rita Mazzocca e Daniela Arcieri. Il Comune di Pescara si è impegnato molto in questa misura di prevenzione che ci consente di individuare e isolare eventuali focolai di contagio, e di fare delle scuole luoghi controllati e sicuri.

Santilli ha ricordato che fino all'età di sei anni, per obbligo di legge, non è possibile effettuare test di screening. Domani sabato 13 febbraio e domenica 14 febbraio sono previsti i test di massa per gli alunni delle scuole medie di 7 istituti comprensivi su 10.