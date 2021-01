Sono 19.990 le persone sottoposte al test rapido per il Covid a Pescara: 86 i positivi asintomatici scovati

Si conclude con 19.990 persone testate e 86 positivi asintomatici scovati la campagna di screening per il Covid a Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci con un post su Facebook aggiungendo quindi che l'incidenza del virus sulle persone che si sono sottoposte volontariamente al test è dello 0,43%.

Questa appena conclusa è stata l'operazione sanitaria che ha coinvolto più persone in un numero limitato di giorni effettuata negli ultimi anni. Non era semplice organizzarla, abbiamo dovuto risolvere molti problemi mai affrontati in queste dimensioni, soprattutto tenuto conto che avevamo a che fare con questo maledetto virus, il risultato finale è andato oltre ogni più rosea aspettativa.