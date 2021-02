L'annuncio del presidente Rapposelli: "Due giorni di screening Covid per gli alunni e studenti delle scuole pescaresi"

Lo screening si terrà sabato 13 e domenica 14 febbraio nel centro fiere in via Tirino. Ecco gli istituti comprensivi interessati

Tremila studenti pescaresi chiamati a partecipare allo screening di massa per il Covid in programma sabato 13 e domenica 14 febbraio. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione pubblica istruzione Rapposelli, dopo l'audizione del vicesindaco Santilli durante l'ultima seduta che ha stabilito date, orari e criteri per l'accesso ai tamponi rapidi.

In vista del rientro a scuola, previsto per il 16 febbraio, l'amministrazione comunale intende garantire la sicurezza degli studenti. Per ora lo screening è rivolto solo ai ragazzi per gli istituti 8, 10, 4, 2, 7, 9 e 1, mentre per gli istituti comprensivi 3,5,6 le date scelte sono quelle del 17 e 18 febbraio ha spiegato Rapposelli:

Come ha rivelato l’assessore Santilli, lo screening è stato preparato di concerto con la Asl, con il manager Ciamponi e le dottoresse Rita Mazzocca e Daniela Arcieri Mastromattei: i tamponi riguarderanno, per ora, esclusivamente gli studenti e si svolgeranno nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 nel Centro Fiere messo a disposizione dall’imprenditore Danelli.

Saranno attive 4 linee di utenza ma si punta ad averne anche 5, con l'obiettivo di tamponare oltre 160 studenti ogni ora per linea, arrivando dunque a 800 in caso di 5 linee disponibili. Se ci saranno le condizioni e gli spazi, aggiunge Rapposelli, saranno sottoposti a tampone anche il personale docente e il personale Ata:

Per gli altri tre comprensivi sono già state organizzate due giornate diverse, perché gli studenti torneranno in classe successivamente, ovvero lo screening degli studenti dei comprensivi 3 e 6 si svolgerà il 17 febbraio; per il comprensivo 5 è stata fissata la data del 18 febbraio. A questo punto il nostro compito sarà quello di divulgare al massimo tale opportunità offerta alla città, assicurando la massiccia partecipazione dei bambini e facendo in modo che tutte le famiglie aderiscano, visto che comunque la partecipazione resta facoltativa.

Infine, fa sapere il presidente, sempre sabato e domenica prossimi saranno organizzate altre due giornate di screening alla stazione di Porta Nuova, con accesso esclusivo tramite prenotazione.