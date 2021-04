Nuovo appello della consigliera Catalano (Pd): "Screening anti Covid permanente nei plessi scolastici pescaresi"

Predisporre campagne costanti e permanenti di tamponi di massa fra gli alunni e studenti delle scuole pescaresi, per prevenire potenziali nuovi focolai e classi in quarantena. La richiesta arriva dalla consigliera comunale del Pd Catalano nei confronti del Comune di Pescara e della Asl, inserendo anche la figura dei pediatri nei plessi scolastici laddove necessario. La questione è fondamentale nonostante il contagio attualmente sia basso e sotto controllo, ma prevedere campagne di screening può impedire nuovi problemi:

Le energie sono giustamente concentrate sulla campagna vaccinale ma è necessario non abbassare la guardia sulla prevenzione e sul tracciamento. Le massime istituzioni sanitarie della città, ovvero il Comune e la Asl, come sta avvenendo in molti altri territori, possono organizzare tamponi nelle scuole pescaresi per consentire una maggiore tranquillità delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico: a partire dagli istituti comprensivi fino alle scuole superiori