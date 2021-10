Duro scontro verbale fra il consigliere Pettinari e il presidente Marsilio durante la seduta del consiglio regionale [VIDEO]

L'accesa discussione è iniziata quando il consigliere pentastellato ha ripreso il Governatore per non essere stato presente dalle 11, orario di inizio della seduta

Duro scontro verbale nella seduta di questa mattina 6 ottobre del consiglio regionale fra il vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari (M5s) e il presidente della Regione Marco Marsilio. A scatenare il diverbio sono state le parole del consigliere pentastellato che ha ripreso Marsilio per non essere arrivato in orario in aula, con inizio della seduta alle ore 11. Pettinari ha accusato Marsilio di ripetue assenze dall'aula che in questo caso avrebbero portato alla mancanza del numero legale in aula.

Da qui la reazione del presidente della Regione che ha definito Pettinari un "pagliaccio" e che ha accusato il consigliere di voler ottenere solo qualche minuto di celebrità mediatica. Lo scontro è proseguito per pochi secondi fino a quando la situazione è tornata alla normalità. Il botta e risposta è stato ripreso da uno dei presenti in Aula. Solidarietà al consigliere è arrivata dal centrosinistra (Pd, Legnini Presidente e Abruzzo in Comune):

"Pettinari ha subito un pesante e reiterato attacco dal presidente Marsilio con lo scopo di trascinarlo nella rissa, fargli commettere qualche gaffe, infine di intimidirlo per ridurlo al silenzio". Di qui la solidarietà rivoltagli. La reazione di Marsilio, spropositata nei toni e nei modi, forse dettata dal nervosismo per i recenti risultati elettorali amministrativi in Abruzzo e in Italia- aggiungono- ha costretto l'aula ad assistere a una brutta pagina di politica istituzionale: agli insulti sono infatti seguite le minacce esplicite e vergognose. L'assise regionale neanche nei confronti ben più aspri del post sisma aveva dato un'immagine così scadente del ruolo che riveste"

(video Agenzia Dire)