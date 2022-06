Orta (FdI) sullo scontro in maggioranza per i fondi destinati agli eventi: "Polemica stucchevole, attività vanno incentivate"

“Credo sia stucchevole porre la questione in termini di preferenza per questo a quel settore di intervento. La città ha bisogno di tutti i servizi fondamentali e necessari per la sua migliore vivibilità e per il suo decoro ma tutto questo senza il miglioramento e la promozione dell’immagine di Pescara produrrebbe molto meno in termini di crescita economica. Sono gli stessi cittadini che ci hanno messo alla guida delle istituzioni locali a chiederlo e a indicarci spesso e volentieri la strada da percorrere. L’attività di ascolto della comunità per me è la base di ogni ragionamento”.

Con queste parole con cui il consigliere comunale Cristian Orta interviene sullo scontro nato in maggioranza tra l'assessore al commercio Alfredo Cremonese in quota Fratelli d'Italia e la Lega in merito ai 200 mila euro che il primo intende destinare agli eventi estivi, con il Carroccio che invece parla di altre priorità su cui investire. Il secondo scontro frontale tra Lega e Cremonese con il primo nato proprio quando Orta ha deciso di passare a Fratelli d'Italia. “Per quanto mi riguarda – aggiunge il consigliere comunale – la manutenzione di Pescara e l’attenzione alle attività del sociale, in particolare per sostenere le fasce più in difficoltà della popolazione e quanti vivono la disabilità, sono sempre state al primo posto. A costo di essere banale, sottolineo che i fondi non si possono considerare di questo o di quel partito, ma della comunità, anche se accade spesso che ad alcuni sfugga questo concetto".

"La destinazione delle risorse pubbliche va decisa infatti in base a delle priorità che spetta a chi governa definire – chiosa -. È un fatto oggettivo che in estate una forte attenzione vada gioco forza rivolta a chi ha scommesso su Pescara con attività commerciali e locali pubblici, quindi per incentivarne le aspirazioni di luogo turistico; questo va fatto soprattutto ora che gli effetti della pandemia e della crisi internazionale pesano come macigni sulla tenuta delle imprese. Credo che nel realizzare questa prospettiva la maggioranza sia e resterà unita per risolvere i problemi che la città manifesta”. Certo è che, ad oggi, Pescara un cartellone di eventi estivi non ce lo ha ancora.