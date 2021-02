Approvata dal consiglio comunale la delibera su sconti e sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie a Pescara

Approvata dal consiglio comunale la delibera riguardante sconti e sgravi fiscali per chi esegue opere di ristrutturazione e rigenerazione urbana a Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore all'urbanistica Del Trecco, a seguito del voto di ieri che ha visto i voti favorevoli (21) della maggioranza.

Si tratta di un intervento che sostanzialmente riprende il Decreto Sviluppo e che punta a dare slancio all'attività edilizia in un momento di forte crisi dovuto alla pandemia. Le riduzioni saranno del 35% per il 2021 degli oneri di monetizzazione degli standard per gli interventi di recupero, e sconti del 20% sui contributi di costruzione negli interventi di rigenerazione urbana.

Opere fondamentali che però, inevitabilmente, hanno subito nell’ultimo anno un importante rallentamento a causa della pandemia da Covid-19 che ha tangibilmente ridotto le risorse disponibili, sia a carico dei privati committenti che delle stesse imprese. Tale consapevolezza ci ha indotto a valutare l’adozione di provvedimenti tesi a favorire un effettivo rilancio del settore e delle attività produttive, che rappresentano il motore del nostro sviluppo economico, agendo sulle possibili e legittime agevolazioni economiche, in parte già previste dal Decreto Rilancio del maggio 2020 e che comunque concedevano ai Comuni la possibilità di incrementare ulteriormente le riduzioni tariffarie previste nel Decreto stesso.

L'assessore ha evidenziato come la maggioranza di centrodestra abbia dimostrato ancora una volta la vicinanza alle esigenze del territorio e a quei comparti produttivi che soffrono particolarmente le restrizioni Covid.