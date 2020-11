Il consiglio regionale estende gli sconti sugli abbonamenti Tua degli studenti abruzzesi

Il consiglio regionale ha approvato la norma che estende a tutti i comuni fino a 5.000 abitanti lo sconto del 10% sugli abbonamenti Tua degli studenti pendolari, con età fra gli 11 e 26 anni. Precedentemente, spiega il consigliere Pd Blasioli promotore dell'emendamento, gli sconti erano riservati solo alle aree svantaggiate. Ora, invece, rientrano in questa concessione anche gli studenti residenti a Nocciano, Picciano, Cugnoli, Cappelle sul Tavo , Catignano, Torre dei Passeri, Rosciano, Alanno, Moscufo per la provincia di Pescara.

Blasioli ha aggiunto:

Il provvedimento aveva avuto già il via libera deciso della Commissione Trasporti ed è stato supportato anche dal consigliere di maggioranza Luca De Renzis proponente della legge, che voglio ringraziare, perché questo risultato è un buon esempio di lavoro condiviso, soprattutto in questo caso in cui il dialogo positivo fra maggioranza e opposizione, va a vantaggio della fascia alla quale la politica deve dare maggiore attenzione, i nostri giovani”

Lo stesso De Renzis, della Lega, ha commentato l'approvazione del provvedimento aggiungendo che l'emendamento riguardante lo sconto per i residenti nei comuni fino a 3.000 abitanti era stato da lui presentato, e che invece l'estensione fino a 5.000 abitanti è frutto del confronto e dell'accordo con l'opposizione:

L’estensione del sostegno agli studenti pendolari dei Comuni fino ai 5000 abitanti è frutto di una sinergia bipartisan di lavoro con i colleghi del centrosinistra e grazie al gruppo consiliare della Lega che ha trovato le ulteriori coperture finanziarie;con questa legge si evitano pertanto sperequazioni e inoltre si rende stabile e continuativo l’intervento, e ciò rappresenta un vantaggio sia per gli utenti in termini di certezze, sia per gli organismi coinvolti in termini organizzativi