L'opposizione contro lo "scambio" di sedi fra polizia municipale e Pescara Energia: "Un caprIccio da 1,2 milionI"

No allo scambio di sedi fra polizia municipale e Pescara Energia, un "capriccio" che costerà ai pescaresi circa 1,2 milioni di euro. I consiglieri comunali del pd Piero Giampietro, Marco Presutti, Stefania Catalano e Francesco Pagnanelli, che assieme alla lista civica Sclocco Sindaco ed al Movimento 5 Stelle oggi hanno provato a convincere la giunta Masci ed i partiti di centrodestra a cambiare idea.

Lo scambio di fatto coinvolge le due sedi che si trovano a poche centinaia di metri di distanza, con l'ex Omni e l'attuale porzione dell'ex scuola Michetti dove si trova attualmente il comando della municipale.

“Siamo di fronte ad un capriccio che non avrà alcun riflesso positivo sull’operatività della Polizia Municipale alla quale i locali ex Onmi non basteranno e quindi continuerà ad occupare parzialmente anche la ex scuola Michetti, dove invece si dovrà trasferire Pescara Energia assieme ad altre municipalizzate, aumentando così la promiscuità con l’ala dell’edificio ancora occupata dalla scuola elementare, media e dell’infanzia.

Un pasticcio che impegnerà il bilancio comunale fino al 2032 con rate da 100 mila euro annue come rimborso a Pescara Energia che ha anticipato le spese per la ristrutturazione dell’ex Onmi, ma sul cui groppone resteranno gli interessi del mutuo acceso per pagare quei lavori. "

Bocciato anche un emendamento del Pd che chiedeva di preservare i capitoli di bilancio più sensibili come politiche sociali, la cultura, la scuola, dai tagli necessari per pagare il trasferimento delle sedi, con il costo che andrà a gravare sulle tasche dei pescaresi fino al 2032.

"La sordità della maggioranza è preoccupante e non fa bene alla città”.