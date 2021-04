A Scafa e Catignano case Ater nel degrado e abbandono: visita ispettiva del consigliere regionale Pettinari

Gravi problemi di degrado, abbandono e mancanza di manutenzione nelle case Ater a Catignano e Scafa. La denuncia arriva dal consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Pettinari, che si è recato sul posto per una visita ispettiva dopo aver ricevuto le segnalazioni dei cittadini.

Per questo, ha scritto al direttore generale Aster della provincia di Pescara e all'assessore Liris affinchè si intervenga tempestivamente per una situazione diventata insostenibile.

A Scafa ho potuto constatare la situazione in via Palmiro Togliatti, dove una palazzina riporta ancora i danni strutturali causati dal terremoto del 2009, e poi aggravati da quello del 2016. Ci sono lesioni che addirittura risultano evidenti a occhio nudo. Parliamo di problematiche strutturali riscontrate da rilevamenti effettuati negli anni sia dal Comune che dai Vigili del Fuoco: dopo il sisma del 2009, si scriveva nero su bianco di lesioni su alcuni solai, sulle murature perimetrali e in corrispondenza degli architravi alla congiunzione delle pareti del vano scale, con una trave del tipo sap del tetto che si era squarciata.

La situazione, spiega Pettinari, è ulteriormente peggiorata negli anni e una relazione dei vigili del fuoco del 2016 lo dimostra riportando una lesione importante del palazzo. Anche a Catignano problemi di degrado alla pavimentazione già segnalato nel 2017 per la palazzina in via Dante Alighieri.