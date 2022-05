Prorogata la scadenza per le iscrizioni a "Lo sport non va in vacanza": disponibili ancora 150 posti

Prorogato al 3 giugno prossimo il termine ultimo per le iscrizioni al progetto estivo del Comune e del Coni ‘Lo Sport non va in Vacanza’, la manifestazione ludico-sportiva che ha raggiunto la diciannovesima edizione e che consentirà, a partire dal 13 giugno prossimo ad 800 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni di svolgere attività negli impianti sportivi non solo motorie ma anche di svago e socializzazione. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Patrizia Martelli, aggiungendo che ci sono ancora a disposizione 150 posti fra i quattro impianti sportivi individuati per l'iniziativa, ovvero lo Stadio Adriatico-Cornacchia, l’impianto sportivo ‘Rocco Febo-Gesuiti’, la spiaggia di San Silvestro a sud del Fosso Vallelunga e la piscina provinciale in via Volta dove però le attività inizieranno dal 20 giugno quando si concluderà l'anno scolastico considerando che si trova all'interno dell'istituto tecnico industriale.

L'assessore ha ricordato che degli 800 posti dieci saranno Dieci posti saranno riservati ai bambini in condizioni di disagio economico che saranno indicati dai servizi sociali del Comune:

"Le iscrizioni si sono aperte lo scorso 20 maggio, oggi era prevista la chiusura, ma avendo ancora 150 posti disponibili abbiamo deciso di prorogare sino a venerdì 3 giugno le iscrizioni, peraltro permetteremo anche a chi non ha il certificato Isee di iscriversi finendo in coda. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito on line del Comune di Pescara, all’indirizzo www.comune.pescara.it/losportnonvainvacanza allegando il modello Isee. Requisito fondamentale per l’iscrizione è innanzitutto la residenza nel Comune di Pescara e, tra i criteri preferenziali, la situazione economica attraverso cui verrà formata la graduatoria.Le attività ludico-sportive- ricreative si svolgeranno in tutti gli impianti dalle 9 alle 14, tranne nella piscina provinciale dove l’orario sarà dalle 8.30 alle 13, e mi sembra chiara l’utilità dell’iniziativa, che offre alle famiglie un luogo sicuro in cui poter mandare a giocare e fare sport i propri bambini, in un periodo in cui comunque ancora entrambi i genitori lavorano, e con la chiusura delle scuole hanno spesso un problema concreto nella gestione dei figli.

Molti non hanno nonni disponibili e comunque mandare ogni mattina i bambini a casa dei nonni, significa spesso costringerli a trascorrere tutto il mattino a casa dinanzi al computer o alla televisione, privandoli della possibilità di vivere, invece, l’estate all’aria aperta, correndo, giocando, soprattutto socializzando con i propri compagni, recuperando anche quella dimensione dello stare insieme che il Covid ci ha tolto per quasi 2 anni consecutivi e sotto il profilo psicologico è evidente la necessità della socializzazione infantile e adolescenziale."

Sarà segnalato il completamento dei posti disponibili al momento della procedura telematica, assegnando anche un posto in una lista d'attesa in caso di rinunce.