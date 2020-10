L'appello di Sara Marcozzi: "Indossiamo la mascherina e scarichiamo la app Immuni"

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale sottolinea che "tutti noi dobbiamo fare la nostra parte" perché "mai come in questi giorni siamo chiamati ad avere grande senso di responsabilità"