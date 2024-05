Forza Italia: Sara Marcozzi nominata responsabile regionale del dipartimento Ambiente e territorio

È Sara Marcozzi la nuova responsabile regionale del dipartimento Ambiente e territorio del partito. A comunicarlo è il segretario regionale del partito e deputato Nazario Pagano.

Un nuovo incarico dunque per l'ex consigliera regionale grazie al quale, sottolinea Pagano "Sara Marcozzi parteciperà attivamente alle prossime riunioni del comitato regionale di Forza Italia Abruzzo".

"Ringrazio l'onorevole PAgano per la fiducia accordatami conferendomi questo incarico di responsabilità - dichiara quindi Marcozzi -. Essere nominata responsabile regionale del dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia in Abruzzo è per me motivo di orgoglio oltre che riconoscimento del lavoro svolto negli anni nella nostra regione in tema di ambiente, acqua e resilienza ai cambiamenti climatici. È una ulteriore conferma dell'attenzione che il partito ripone nei riguardi dei temi ambientali - aggiunge - e una grande opportunità per portare avanti il lavoro già iniziato nella passata legislatura regionale su riorganizzazione ed efficientamento del sistema idrico integrato".