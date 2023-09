Santilli replica al centrosinistra sulla scuola in via Italica: "Lo spostamento nella Foscolo è stato concordato con la dirigente scolastica"

La decisione di spostare temporaneamente alcune classi della scuola Fellini di via Italica nella Foscolo in via Einaudi è stata concordata con la dirigente scolastica. A dirlo il vicesindaco e assessore comunale Gianni Santilli, da noi raggiunto in merito alla questione sollevata dai consiglieri di centrosinistra che hanno attaccato l'amministrazione Masci per i ritardi nel completamento dei lavori da parte della Provincia e per non aver dato certezze e risposte alle famiglie.

"Un mese e mezzo fa abbiamo effettuato un sopralluogo su posto assieme alle due presidi coinvolte, dopo la richiesta della Provincia di liberare la scuola per i lavori. Abbiamo visto che nella scuola Foscolo in via Einaudi erano disponibile delle aule idonee e la preside della scuola Fellini ha accettato questa soluzione"

Il vicesindaco interviene anche in merito alla questione degli scuolabus che il centrosinistra chiede di mettere a disposizione per le famiglie che dovranno portare i figli nella scuola in via Einaudi:

"Dalla preside non ho avuto alcuna richiesta di scuolabus, e faccio presente che comunque il trasporto scolastico è un servizio generale a disposizione di tutte le altre scuole, e dunque non può essere effettuato "ad hoc" per singole esigenze. La scuola Foscolo, fra l'altro, ha anche un ampio parcheggio a disposizione dei genitori".