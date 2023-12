L'annuncio di Santilli: "Dopo i controlli riapre al pubblico la pineta dannunziana"

Riaprono al pubblico, dopo una chiusura durata circa 10 giorni, i comparti 3 e 4 della pineta dannunziana. Lo ha fatto sapere l'assessore Gianni Santilli, da noi raggiunto in merito alla riapertura delle aree verdi della riserva.

"A seguito dei controlli e delle bonifiche che abbiamo eseguito in questi due comparti, che avevamo chiuso a scopo precauzionale con l'inizio dei lavori per la maxi bonifica dagli alberi da rimuovere o abbattere per l'incendio del 2021, abbiamo avuto il nulla osta a riaprire al pubblico anche questi due comparti, oltre a quello numero 2 che era già fruibile. Abbiamo inoltre verificato la sicurezza di tutti i giochi e di tutti gli attrezzi presenti all'interno dell'area e dunque i cittadini potranno tornare a fruire del nostro polmone verde della città".

Nei giorni scorsi diversi cittadini si erano lamentati per la chiusura della pineta dannunziana durante il periodo natalizio, considerando anche la concomitante chiusura delle scuole e le giornate relativamente miti a livello climatico che invogliavano le famiglie a frequentare l'area verde.