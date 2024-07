Prima seduta, Gianni Santilli è il nuovo presidente del consiglio comunale

Gianni Santilli (Fratelli d'Italia), ex assessore ai Parchi e all'Edilizia scolastica, è il nuovo presidente del consiglio comunale. Nei giorni scorsi in sette avevano presentato la propria candidatura, ma nella giornata del primo consiglio comunale del Masci bis sono rimasti in due: oltre a Santilli, Simona Barba, consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana più Radici in comune.

La vice presidenza del consiglio va a Claudio Croce (Forza Italia).

"Una persona di grande esperienza e di grande qualità, che conosce la macchina amministrativa", dice il sindaco Carlo Masci. "L'ho avuto come assessore, quindi mi dispiace. Svolgerà, però, un ruolo altrettanto importante".