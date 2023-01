Il vicesindaco Santilli sui pini tagliati in via Pepe: "Nessun abbattimento ingiustificato, ci saranno nuove piantumazioni"

Stop a polemiche strumentali riguardanti il taglio dei pini in viale Pepe. Dopo l'attacco dell'associazione "Italia Nostra" relativo al taglio di altri esemplari per i lavori di riqualificazione avviati dall'amministrazione Masci, abbiamo sentito il vicesindaco e assessore Gianni Santilli che replica alle accuse mosse dall'associazione ambientalista, parlando di critiche strumentali che non vanno a contestualizzare le singole situazioni:

"Tutti gli abbattimenti di alberi in città, compresi i pini in via Pepe, sono selettivi ovvero avvengono dopo i controlli strumentali e scientifici condotti su ogni singola pianta presa in esame. Noi, come amministrazione comunale, di certo non ci divertiamo ad abbattere alberi sani o che non costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini. Quel progetto di via Pepe, in particolare, vede prima l'intervento dell'Aca per la sistemazione e potenziamento delle condotte e poi il nostro progetto di riqualificazione e riassetto dell'asse stradale e di tutta la zona."

Il vicesindaco poi spiega che, comunque, anche dove si procede ad abbattimenti di alberi sono già previsti interventi con nuove piantumazioni, in numero superiore rispetto a quelle precedenti:

"Per ogni pianta abbattuta, ne verranno piantumate altre in numero superiore. La nostra amministrazione comunale è molto attenta alla questione del verde ed anzi è già previsto un grande e importante piano di ripiantumazione del verde in tutta la città. Noi dobbiamo avere però uno sguardo ampio pensando di intervenire per migliorare la città e la qualità della vita dei cittadini, e l'intervento di via Pepe è stato concepito proprio per andare verso questa direzione".