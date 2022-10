Dura replica del vicesindaco Santilli sui lavori nella scuola Michetti: "Il cantiere non è fermo, basta falsità"

Il vicesindaco e assessore Gianni Santilli interviene in merito alle dichiarazioni fatte dai consiglieri del Pd Stefania Catalano e Piero Giampietro, riguardanti il presunto nuovo stop del cantiere per i lavori nella scuola Michetti. Santilli replica duramente parlando di dichiarazioni che non rispondono al vero da parte dei consiglieri d'opposizione:

"I lavori non sono assolutamente stati sospesi, stanno andando avanti e martedì 11 ottobre mi recherò assieme ai tecnici comunali e alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per un sopralluogo per verificare proprio l'avanzamento di questo importante cantiere. Il Pd continua a rilasciare dichiarazioni che puntano solo a creare confusione e imprecisioni".

Giampietro e Catalano avevano attaccato l'amministrazione comunale parlando di promesse mai mantenute, come nel caso del ritorno sui banchi per gli alunni nel mese di settembre, con il risultato che 130 alunni e 30 fra docenti e personale scolastico continuano ad essere collocati in questo primo mese di lezioni nella ex scuola di Villa Fabio.