Santilli replica al Conalpa sul parco Di Cocco: "Impossibile impedire tutti gli atti vandalici, le roverelle non sono morte"

Arriva la replica del vicesindaco e assessore comunale Gianni Santilli dopo la denuncia dell'associazione ambientalista Conalpa Chieti - Pescara che aveva compiuto un sopralluogo nel parco Di Cocco di Pescara, trovando alcuni alberi imbrattati di vernice e le piante di roverelle in condizioni di degrado e scarsa manutenzione. Santilli, da noi interpellato, ha dichiarato:

"Noi come amministrazione comunale non possiamo controllare i delinquenti che si divertono a distruggere quello che capita e si divertono a sfregiare le piante con la vernice. In merito alle piante di roverella, a detta dei tecnici comunali si potevano piantare regolarmente. Non è vero che sono morte, perchè proprio questa mattina sono andati ad innaffiarle. Cercheremo di togliere quella vernice senza creare problemi alle piante deturpate".

Già in occasione della piantumazione delle piante a fine giugno, si era innescato un botta e risposta a distanza fra l'associazione ambientalista e il vicesindaco di Pescara.