Santilli replica al comitato strada parco sul taglio del verde: "Nessuna mattanza, stiamo seguendo le indicazioni degli esperti"

Il vicesindaco e assessore comunale Gianni Santilli, replica al comitato strada parco che aveva denunciato un presunto taglio massiccio di piante e verde lungo l'ex tracciato della filovia, avviato per proseguire i lavori di realizzazione del percorso della filovia. Santilli ha smentito qualsiasi "mattanza" di piante specificando che tutti i lavori in corso sono stati avviati a seguito del parere degli esperti e dei tecnici di settore:

"Non è singolare che si esprimano pareri, persino se sono in contrasto con le leggi della scienza botanica, ma diventa sorprendente che si adoperino termini apocalittici che non rispecchiano in alcun modo i fatti e generano allarmismi eclatanti, tanto esagerati quanto fantasiosi. L’amministrazione comunale ha ricevuto una precisa richiesta dall’azienda di trasporto pubblico Tua di attivare i servizi per mettere in sicurezza il sistema dei fili con una distanza dei rami degli alberi a un metro e mezzo, com’è ovvio che sia. Vorrei ricordare a chi non perde occasione per denigrare il lavoro di tecnici e specialisti, che è stato scelto proprio questo periodo perché dal 15

luglio al 15 agosto si può intervenire sui pini a dimora. Lo dicono botanici e agronomi, non le chiacchiere da bar o le chat da tastiera.

Quanto alle altre specie di piante, l’intervento è limitato ai rami troppo prossimi ai fili elettrici. Rassicuro il comitato e tutti i cittadini pescaresi che tutto procede secondo una precisa programmazione a cura degli esperti, rispettosa dell’ambiente, del patrimonio arboreo e delle migliori aspettative della cittadinanza per il varo della filovia"