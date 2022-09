Santilli replica al centrosinistra sui rincari per le tariffe delle mense: "Nessun aumento per l'anno scolastico 2022/23"

Il centrosinistra solleva una polemica inutile per dei possibili aumenti che non scateranno sicuramente nell'anno scolastico 2022/23. A dirlo il vicesindaco e assessore comunale Gianni Santilli, da noi interpellato dopo l'attacco dei consiglieri di opposizione in merito ai possibili aumenti delle tariffe delle mense scolastiche, che potrebbero scattare da gennaio 2023 con l'aggiudicazione del nuovo appalto per il servizio.

"Il centrosinistra ha scatenato una polemica cercando di sminuire le tante cose positive fatte dalla giunta Masci per l'avvio del nuovo anno scolastico. Fino a giugno 2023 non è previsto alcun aumento delle rette per le mense scolastiche comunali. L'appalto per la gestione del servizio infatti è particolarmente importante e complesso (parliamo di circa 20 milioni di euro), e dopo la proroga con la Serenissima che attualmente fornisce il servizio fino al 31 dicembre, i tempi saranno lunghi".

Santilli ha poi aggiunto: "La procedura d'appalto sicuramente non sarà completata entro il 31 dicembre, e dunque i paventati aumenti, anche se dovessero scattare, ci saranno quando sarà affidato l'appalto al nuovo gestore, e dunque parliamo non dell'anno scolastico 2022/23, ma di quello che inizierà in autunno del 2023."