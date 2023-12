La replica di Santilli sui nuovi alberi in piazza Italia: "Da Conalpa e Italia Nostra le solite polemiche strumentali"

L'assessore Gianni Santilli ha voluto replicare a Massimo Palladini di Italia Nostra e Alberto Colazilli del Conalpa in merito alle piantumazioni eseguite in questi giorni in piazza Italia dove, lo ricordiamo, sono stati rimossi i lecci dall'amministrazione comunale. Palladini e Colazilli hanno criticato la scelta di posizionare degli arbusti simili a cespugli:

Continuiamo ad assistere a lezioni di botanica da parte di alcuni che si sono autonominati esperti di verde, ma sono solo esperti di polemiche politiche, sul taglio delle piante secche in città. L’ultima invettiva contro l’amministrazione è per le piante poste a dimora intorno a palazzo di città al posto dei lecci secchi (l’intervento è ancora in corso). Abbiamo detto in più di un’occasione che, per ogni pianta da tagliare, abbiamo l’obbligo di ottenere il via libera degli agronomi e della Soprintendenza ai beni ambientali, paesaggistici e culturali. Per quanto riguarda, poi, gli interventi di messa a dimora di piante in zone di pregio sottoposte a tutela, o in corrispondenza di edifici storici, o di monumenti, i vincoli sono ancora più stringenti e la Soprintendenza non si limita ad autorizzare il taglio, ma indica in maniera specifica le piante da inserire nel contesto. Nel caso di

piazza Italia la Soprintendenza ha dato l’ok al verde da mettere a dimora indicando dettagliatamente la specie per ogni aiuola, tenendo conto nella scelta anche dell’attuale posizione delle aiuole (che sono vicine tra loro e non superano gli 80 centimetri) Santilli. Sempre la Soprintendenza ha evidenziato che «le alberature di leccio poste a fregio degli edifici sono oggi in precarie condizioni vegetative e non recuperabili dal punto di vista della integrità morfologica ed estetica».

E nelle premesse, parlando di alcuni interventi promossi dal Comune in città, la Soprintendenza ha evidenziato la riduzione dell’integrità del patrimonio forestale cittadino a causa dell’evolversi dei nuovi quadri epidemiologici e, facendo riferimento agli «ordinari interventi di sostituzione - aggiornamento delle alberature senescenti, ha citato una serie di obiettivi e cioè una maggiore biodiversità, articolando un abaco di specie semplificatosi nel tempo, e poi rinnovate tipologie d’arredo a verde con specie e varietà non solo delle tradizionali alberate, per concorrere al miglioramento delle condizioni abitative e alla caratterizzazione distintiva del tessuto urbano"

Santilli ha parlato di polemiche strumentali arrivate dai "soliti megafoni dell'opposizione":

"Le rimandiamo al mittente e chiediamo ai criticoni di leggere le carte che accompagnano gli atti amministrativi e di rivolgersi direttamente alla Soprintendenza ai beni ambientali per chiedere spiegazioni: può darsi che chi polemizza a tutti i costi finalmente riuscirà a svolgere il proprio compito in maniera obiettiva, o, comunque, ad aumentare le conoscenze ambientali, paesaggistiche, forestali, botaniche e culturali da spendere a beneficio della città. Non posso credere però che il presidente di Italia Nostra, meglio conosciuto per la sua storia di architetto punto di riferimento professionale delle politiche urbanistiche ed edilizie del Pci non conosca la normativa di riferimento che impone il parere della Soprintendenza per determinate scelte: è evidente che la polemica giornaliera sul verde ha solo il sapore amaro di un becero attacco politico. Dispiace che tutto si riduca a un’opposizione ciarlatana e improvvisata, lontana dalla realtà dei fatti. Se qualcuno avesse dimenticato le condizioni pietose degli alberi rimossi da piazza Italia, ne abbiamo lasciato uno al suo posto, proprio per mostrare a tutti le

motivazioni del taglio e della nuova sistemazione"