Santilli replica a Frattarelli sugli alberi morti in corso Vittorio Emanuele II: "I tecnici descrivono una situazione molto diversa"

Dura replica dell'assessore comunale Gianni Santilli al consigliere di centrosinistra Mirko Frattarelli in merito alle condizioni degli alberi in Corso Vittorio Emanuele II. Frattarelli, dopo un sopralluogo, aveva affermato che circa 108 piante messe a dimora dall'amministrazione Masci nel 2022 erano già morte chiedendo spiegazioni anche sui costi per le sostituzioni:

"Mi trovo costretto a smentire il consigliere Mirko Frattarelli che ha voluto fare sfoggio del suo improbabile pollice verde durante una passeggiata in corso Vittorio Emanuele. E lo smentico con la relazione degli uffici del Comune che il 24 gennaio hanno effettuato un sopralluogo con la ditta che si è occupata dell'intervento sul verde. Durante quel sopralluogo è emerso che gli alberi da sostituire sono sei, in tutto, perché secchi o quasi secchi e, in un caso, per problemi legati allo stato di salute. Per altri due alberi, invece, si valuterà il da farsi a primavera perché è assai probabile che torneranno "a vegetare."

Santilli ha poi aggunto:

"Nel caso in cui non dovesse accedere, anche questi due alberi saranno sostituiti. I tecnici, insomma, descrivono una situazione del tutto diversa da quella catastrofica del consigliere Frattarelli che, preso dalla foga di sputare veleno contro il settore Verde del Comune di Pescara, si lascia andare a valutazioni superficiali, approssimative e dal sapore spiccatamente elettorale. Nulla a che fare con l'amore per il verde, purtroppo. La relazione dei tecnici, che meriterebbero più rispetto per il lavoro che svolgono, è a disposizione di quei consiglieri comunali che volessero capirci di più."