Rapporto Crea, la Verì replica al Pd: "Non certifica la qualità dell’assistenza sanitaria, basta creare confusione"

“Il rapporto Crea Sanità non certifica la qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane: è bene precisarlo, visto che alcuni esponenti della minoranza in consiglio regionale stanno facendo passare questo messaggio, omettendo colpevolmente di dire di aver ottenuto lo stesso tipo di classificazione negli anni della loro amministrazione”.

E' secca e seccata la risposta dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì alle dichiarazioni rilasciate oggi dal capogruppo regionale del Pd Silvio Paolucci e dopo di lui sal segretario regionale Michele Fina che hanno parlato di "bocciatura" del Crea e di gravi carenze assistenziali ai danni degli abruzzesi stando al rapporto cui si fa riferimento.

“Il rapporto – continua l’assessore – prende in esame tutta una serie di elementi, che comprendono addirittura la capacità dei Comuni di garantire l’accesso ai servizi sociali o la loro capacità di spesa di alcuni fondi, oltre alla percezione dei cittadini rispetto ad alcune prestazioni socio-sanitarie. E’ evidente e palese che non si tratta solo di competenze del governo regionale. La minoranza, però, continua a cavalcare la polemica, creando caos e confusione nei cittadini a fini propagandistici. La realtà è ben diversa e in questi anni dell’amministrazione di centrodestra alla Regione sono stati centrati importanti obiettivi per la comunità abruzzese e il nostro lavoro non si è mai fermato, nonostante le tante difficoltà incontrate o ereditate da chi ci ha preceduto”.