Approvato il programma operativo triennale della sanità: c'è anche una App per ridurre le liste d'attesa

Governo delle liste d’attesa e della mobilità passiva, monitoraggio costante degli equilibri economico-finanziari del sistema, ma anche assunzioni e spesa farmaceutica. Sono i pilastri del programma operativo 2022-2024, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì.

Sul fronte liste d'attesa come noto al centro di molte polemiche per i tempi necessari ad accedere ad una visita specialistica con la Cgil che, nel corso di una manifestazione, aveva tappezzato l'ingresso dell'ospedale con tutti i numeri rilevati, l'assessorato precisa che il tavolo di monitoraggio ha rilevato “un netto miglioramento dell'andamento complessivo” e che con il nuovo programma sarà introdotta una App per la prenotazione e il pagamento online delle prestazioni. Applicazione che sarà collegata ad un sistema informatico al quale potranno accedere non solo gli addetti del Cup unico regionale, ma anche i medici e i pediatri di assistenza primaria, oltre che le farmacie.

Sarà quindi implementata l’integrazione al Cup di tutte le strutture (pubbliche e private), alla luce del dato dell’Osservatorio nazionale liste d’attesa, secondo cui attualmente solo il 75 per cento delle strutture è connessa al Cup e di queste il 93 per cento rende visibili le agende di prenotazione. Contestualmente verrà intensificato il monitoraggio di tutte le prestazioni erogate, sia in regime istituzionale, sia in regime libero professionale.

Nel programma anche il fenomeno della mobilità passiva extraregionale, una delle voci negative più pesanti del sistema sanitario regionale. Dai dati emerge come la mobilità passiva verso la Regione Lazio sia molto elevata in termini di volumi, ma risulta compensata da volumi altrettanto elevati di mobilità attiva dal Lazio verso l’Abruzzo, con un saldo praticamente irrilevante, sottolinea l'assessorato. Guardando alle Marche però il saldo negativo è molto più consistente e riferito tra l'altro a prestazioni di bassa o media complessità. Di qui l'idea di definire un “Accordo di confine” E’ dunque indispensabile, questo uno degli obiettivi, arrivare alla definizione di uno specifico “Accordo di confine”, che possa disciplinare i rapporti tra i due sistemi sanitari sulla base di un flusso informativo costante e coerente, che dovrà essere garantito da un più adeguato sistema informatico gestionale.

L’innovazione tecnologica e l’integrazione completa dei sistemi informativi delle Asl è alla base anche del monitoraggio dei conti della sanità regionale, con l’implementazione delle procedure Pac (il Percorso attuativo di certificabilità, aggiornato nel 2020) e verifiche trimestrali sull’armonizzazione dei processi contabili aziendali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro fedele degli equilibri economico-finanziari e introdurre tempestivamente i relativi correttivi.

Nel provvedimento sono indicate le strategie e gli obiettivi da raggiungere anche per quanto riguarda la prevenzione e la sanità pubblica, l’assistenza territoriale-distrettuale-ospedaliera, le procedure di autorizzazione e accreditamento, il rapporto con gli erogatori privati accreditati, l’acquisto di beni e servizi.

Una parte importante è riservata al personale, con la possibilità di reclutamento per le esigenze specifiche dei progetti legati al pnrr (piano di ripresa e resilienza) e il completamento delle procedure di stabilizzazione dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa statale. In coerenza con i piani del fabbisogno approvati dalle singole Asl e nel rispetto dei tetti di spesa, si procederà a concludere le assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati, su alcuni dei quali pendono ricorsi alla magistratura che dovrebbero essere definiti entro la fine dell’inverno.

Sulla farmaceutica infine, obiettivo del triennio è il raggiungimento graduale del tetto previsto dalle indicazioni nazionali, con il conseguente recupero dello scostamento da attuare intervenendo sia sulla spesa farmaceutica convenzionata, che a fronte della diminuzione registrata negli ultimi anni, mostra ampi margini di intervento, sia sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti, che invece ha fatto rilevare un consistente aumento nello stesso periodo