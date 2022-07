A San Valentino in A.c. apre "Dopo di noi", la struttura dedicata al futuro e all'assistenza dei disabili

Inaugurata questa mattina 6 luglio la struttura "Dopo di noi" a San Valentino in A.c, un progetto che nasce per dare garanzie ed assistenza alle persone disabili che, ad un certo punto della loro vita, rimangono senza l'assistenza dei genitori o del caregiver di riferimento. Presente il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha parlato di una struttura dallla duplice valenza: da una parte la scelta di civilità per dare certezze a quei genitori che oggi assistono un figlio disabile e che, inevitabilmente, si pongono domande e nutrono timori sul futuro di quel bambino che un giorno potrebbe ritrovarsi uomo o donna senza più l’assistenza della famiglia d’origine, dall'altra una struttura che è stata recuperata e riqualificata e che diventa un fiore all'occhiello dell'entroterra.

“Il nuovo servizio, che verrà gestito dall’Ecad 17, ci ha peraltro permesso di recuperare con i fondi della Regione Abruzzo l’ex Distretto di San Valentino, affidandogli una nuova finalità e utilità per il territorio, dunque un recupero e riutilizzo intelligente che ci permette di arricchire le attività in favore dell’utenza debole, la più fragile. Il manufatto è già immediatamente operativo e penso con orgoglio alla serenità che riusciremo a trasmettere a quelle mamme e quei papà che oggi si pongono mille interrogativi sulla crescita e la vita di un figlio affetto da una diversa abilità che, inevitabilmente, a un certo punto, il più tardi possibile, comunque non potrà più stringere la mano dei propri genitori per proseguire il proprio cammino, e che da questo momento potranno però contare sulla mano e il sostegno di operatori specializzati che sapranno garantire, anche grazie alla disponibilità di uno spazio adeguato, la massima assistenza professionale, pronti a subentrare alle famiglie in caso di necessità. "

Soddisfatto anche il consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd, presente all'inaugurazione che con un post su Facebook ha commentato:

"San Valentino in Abruzzo Citeriore ha inaugurato questa mattina il centro diurno del "Dopo di Noi" per i ragazzi di questo Ecad. Bravi Antonio D'Angelo e le sue assessore e consigliere. Brava Giulia De Lellis. Il pensiero di tanti genitori, pensiero opprimente, di cosa sarà dei loro figli dopo di loro, dev’essere un tormento. Queste strutture e prima di queste la legge del "Dopo di noi" da cui originano, sono la prima risposta e io oggi ne sono felice"

