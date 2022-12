Il ministro Salvini frena sull'alta velocità ferroviaria della Pescara Roma: "Molte criticità"

Il ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini è intervenuto in merito al progetto per la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria sulla linea Pescara - Roma. Salvini ha parlato in audizione per i progetti previsti da realizzare attraverso i fondi Pnrr, ed ha dichiarato:

"Sono emerse molte criticità sulla fattibilità del raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, inserito nel Pnrr?.

Il progetto, lo ricordiamo, era stato inserito dal Governo Conte all'interno delle opere pubbliche da realizzare con i fondi in arrivo dall'Europa, ma le dichiarazioni di Salvini rischiano di mettere in discussione il progetto che prevedeva il raddoppio del binario e la possibilità di fra transitare i treni ad alta velocità fra Pescara e la Capitale.