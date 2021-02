La consigliera Zamparelli dice basta alla "deregulation delle vendite scontate"

Zaira Zamparelli dice basta alla "deregulation delle vendite scontate" che "ha di fatto snaturato le finalità dei consueti appuntamenti di febbraio e di agosto". La consigliera di Fratelli d’Italia, d’intesa con l’assessore al commercio Alfredo Cremonese, ha chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore regionale al commercio D’Amario per discutere dei saldi di fine stagione e delle vendite promozionali.

"La sovrapposizione di iniziative estemporanee – così Zamparelli – penalizza il comparto e ha una ricaduta negativa sull’intera attività, a partire dalle scadenze commerciali per arrivare al volume di affari che ne esce penalizzato, creando problemi invece che soluzioni alla crisi che attanaglia il settore. Iniziare i saldi a gennaio significa paralizzare novembre e rallentare il periodo natalizio, farli partire a giugno sconvolge l’intera filiera estiva".

Questo modo di intendere il commercio è "diseducativo per i consumatori e discorsivo per il mercato", rimarca Zampararelli. "Ritornare alle scadenze fisse non è certamente la soluzione ma aiuta la categoria dei commercianti a respirare. L’assessore D’Amario ha recepito i contenuti della proposta e si è impegnato a farsene parte diligente in un apposito incontro con le associazioni di categoria", conclude la consigliera.