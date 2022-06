Il 2 luglio partiranno i saldi estivi in Abruzzo

La Regione Abruzzo ha ufficializzato la data di inizio dei saldi estivi per il 2022. Si tratta di sabato 2 luglio, quando i commercianti potranno iniziare a proporre le promozioni sui prodotti in vendita. Il via libera è arrivato dopo la pubblicazione da parte degli uffici regionali del provvedimento di autorizzazione. L’indicazione della data è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla conferenza delle Regioni, nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale.

In Abruzzo, prima dell'ufficializzazione della data di inizio dei saldi estivi, la Regione ha incontrato le associazioni di categoria del commercio per trovare una data di comune accordo. I commercianti che intendono promuovere i saldi esercizio deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (Suap) del comune nel quale ha sede l’esercizio commerciale.