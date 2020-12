Sala lettura in via Tirino, Gileno chiede di posizionare alcune rastrelliere per le bici

Saverio Gileno, attivista in prima linea per i diritti degli studenti, si rivolge al Comune di Pescara dopo che l’università d'Annunzio ha lasciato a disposizione dei giovani utenti la sala lettura in via Tirino 4, ovviamente con distanziamento e mascherine, nonostante la zona rossa.

Gileno ha raccolto la segnalazione di Pas - Partecipazione attiva studentesca e, con il consigliere del Pd Piero Giampietro, ha chiesto di posizionare davanti all'aula alcune rastrelliere per le biciclette "in modo da fornire un servizio ai ragazzi e lasciare liberi gli spazi condominiali", poiché la sala lettura si trova all'interno di un palazzo. Sempre a proposito dell'aula studio, Gileno ricorda che si tratta di "un presidio importante fortemente voluto dagli studenti".