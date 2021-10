La sala di controllo delle telecamere di videosorveglianza entrerà in funzione entro breve

La sala di controllo delle telecamere di videosorveglianza di Pescara entrerà in funzione tra pochi giorni.

Ad annunciarlo è il sindaco Carlo Masci che precisa come alla sala di controllo siano già collegate 400 telecamere intelligenti.

«Che potranno individuare in tempo reale le azioni criminose e/o illecite e/o illegittime effettuate sul territorio di Pescara», spiega il primo cittadino, «all'Aurum abbiamo organizzato una giornata di lavoro con Agostino Ghiglia, garante della privacy, per discutere sul trattamento dei dati e sulla tutela dei diritti di ogni cittadino. Pescara sempre più sicura nel rispetto della libertà di ciascuno».

«Dopo aver fatto almeno dieci annunci, ora la giunta Masci per l’undicesima volta comunica che la città sarà dotata di 300 telecamere per la videosorveglianza. Aspettiamo che almeno in questa occasione spieghi i motivi di questi due anni di ritardo, visto che appena insediata ha già trovato il progetto ereditato dalla precedente giunta comunale e in particolare dal precedente assessorato alla sicurezza urbana», replica il consigliere comunale del Partito Democratico, Francesco Pagnanelli, «l’introduzione delle tecnologie più avanzate per aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini è una eredità della passata amministrazione, che ha progettato questo ed altri interventi lasciandoli in eredità ai successori tanto che nello stesso periodo l’amministrazione comunale vinceva il primo premio Anci per la sicurezza urbana per l’istituzione del gruppo Giona (Gruppo intervento operativo nucleo antidegrado) della Polizia municipale. Ma la giunta Masci, da oltre due anni, si sta limitando agli annunci, forse sperando che le persone non se ne accorgano. Almeno ora spieghi il perché di questi ritardi e dia una data certa sulla loro entrata in funzione».