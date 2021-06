Inaugurato il nuovo sagrato della chiesa di Villa Cipressi a Città Sant'Angelo

Strada Comunale per Villa Cipressi

Inaugurato a Città Sant'Angelo, il nuovo sagrato della chiesa di Villa Cipressi. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il primo cittadino ha evidenziato la commozione per la cerimonia durante la quale sono stati ricordati due concittadini deceduti e legati alla contrada, ovvero Walter Palusci e Bruno Italiani:

"Un ringraziamento a Guerino Testa, consigliere Regionale, che si è mosso in prima persona per far arrivare i fondi necessari alla realizzazione dell’opera. Un grazie di vero cuore all’ingegnere, Pierluigi Starinieri che ha progettato gratuitamente questo bellissimo sagrato, segno tangibile del suo attaccamento a Villa Cipressi. Grazie al presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, costantemente vicino e attento a Città Sant’Angelo. Infine, grazie a tutti gli abitanti della contrada di Villa Cipressi, persone meravigliose e di cuore."