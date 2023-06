Il sagrato di una chiesa e un campetto sportivo intitolati a Città Sant'Angelo a tre cittadini scomparsi [FOTO]

L'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha voluto intitolare a tre concittadini scomparsi, due opere riqualificate recentemente e messe a disposizione della comunitè angolana. Nella giornata di domenica 25 giugno, infatti, il sagrato riqualificato della chiesa di Villa Cipressi è stato intitolato alla memoria di Bruno Italiani e Valter Palusci. In via dei ciclamini nella zona della Marina invece l’impianto sportivo riqualificato recentemente è stato intitolato alla memoria di Giuseppe Clemente. Due momenti emozionanti per il primo cittadino che ha evidenziato come Città Sant'Angelo tenga nel cuore tutti coloro che ci hanno lasciato, senza dimenticarli.