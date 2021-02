Dopo il maltempo il Comune rimuove la sabbia dalla Nave di Cascella e dalla pista ciclabile

Al via domani martedì 16 febbraio la pulizia straordinaria della Nave di Cascella e della pista ciclabile del lungomare a Pescara. dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni e soprattutto la sabbia trasportata dal forte vento di burrasca dalla spiaggia fino al marciapiede del lungomare.

Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco evidenziato come il vento abbia sollevato metri cubi di sabbia dall'area della spiaggia libera, e che le operazioni di svuotamento della fontana sono già parzialmente iniziate e domani 16 febbraio entreranno in azione le squadre di Ambiente Spa per la pulizia completa.

Il vento ha inoltre portato la sabbia anche lungo la pista ciclabile del lungomare nord fino al marciapiede rendendo di fatto impraticabile l'asse ciclopedonale: