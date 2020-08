Troppo rumore per l'impianto di aerazione del Covid Hospital: disagi per i residenti e per i pazienti

L'impianto di aerazione dell'aria dell'ospedale Covid di Pescara è troppo rumoroso, causando disagi ai pazienti ma soprattutto ai residenti della zona, infastiditi durante la notte per il forte rumore. Il consigliere regionale Pd Blasioli ha raccolto la denuncia dei residenti di via Paolini e via Caduti di Nassiriya con il sopralluogo che è stato condotto questa mattina per verificare la situazione.

Il consigliere chiede di sapere se la ditta realizzatrice ha presentato il piano d'impatto acustico, per un rumore continuo e ben percepito di giorno che diventa insopportabile di notte quando il traffico e gli altri rumori sono al minimo. Disagi anche per i degenti stessi dell'ospedale oltre che per i residenti.

Per questa ragione ho scritto alla Regione, alla Asl di Pescara e all'Arta chiedendo se la impresa che ha realizzato il lavoro ha presentato la relativa valutazione di impatto acustico e se il rumore sia rispettoso dei limiti di legge e gli standard che si richiedono a una struttura ospedaliera.

L'Arta, dopo il sopralluogo, dovrà effettuare delle verifiche sollecita Blasioli per capire anche come eliminare il problema, se agendo sull'impianto stesso o inserendo barriere fonometriche capaci di contenere il rumore nei limiti di legge, intervenendo il prima possibile.