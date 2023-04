Poca competitività, le scelte dell'Aeroporto d'Abruzzo non convincono Blasioli (Pd): chiesto un confronto con il presidente della Saga

A sollevare dubbi e chiedere risposte è stato per primo il consigliere comunale del Pd Giovanni Di Iacovo. A raccogliere le sue perplessità e chiederle quelle risposte è ora il consigliere regionale del partito Antonio Blasioli che ha formalmente chiesto al presidente della seconda commissione Manuele Marcovecchio la convocazione del presidente della Saga Vittorio Catone e delle rappresentanze sindacali dell'Aeroporto d'Abruzzo.

A non convincere sono le nuove rotte ovvero quelle previste per l'estate 2023 con Ryanair, così come la gestione del personale. Poca competitività rispetto agli aeroporti con cui si dovrebbe concorrere da una parte e dall'altra il rischio di trovarsi sotto organico per gestire l'aumento delle rotte che comunque sono aumentate del 30 per cento. A sollecitarlo nell'avanzare la richiesta, sottolinea Blasioli, è stata in particolare la Filt Cgil che a quel tavolo siederà, se sarà convocato, con le altre sigle.

I voli saranno 115 a settimana (45 per cento in più rispetto al 2019) e 15 le rotte sottolinea Blasioli ammettendo che una diversificazione c'è, ma se come unico ritorno c'è quello di Catania la “sparizione” di mete come Parigi, Manchester, Palermo e Cagliari preoccupa. Cioè che non si comprende, scrive il consigliere regionale nella richiesta avanzata a Marcovecchio, è “la ratio con quale siano state individuate le rotte e in particolare le frequente dei voli i cui orari sono poco conciliabili con le attività lavorative e le esigenze turistiche”.

Insomma le mete attuali e cioè Milano, Bergamo, Torino, Alghero e Trapani e quelle internazionali ovvero Dusseldorf, Memingen, Cracovia, Varsavia, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Barcellona Girona, Malta, Praga e Bucarest con Francoforte Hahn che tornerà in autunno, non sarebbero abbastanza competitive sotto ogni punto di vista, orari inclusi.

“Non ci sfugge – scrive infatti ancora Blasioli - che le rotte andrebbero individuate nel complesso del grande bacino condiviso con Ancona, Bari e Roma ma temiamo comunque che Saga debba aprire un dialogo competitivo e su un piano paritetico con Ryanair per verificare le rotte prossimo anno e utilizzare il tempo che ci divide da novembre, in cui viene ripristinato l'orario invernale, per ottenere il ritorno del volo per Bergamo, in orari utili al pendolarismo”.

Quindi il problema del personale e in particolare quello di “rampa” che non sarebbe sufficiente per effettuare le operazioni richieste. Già nell'esercizio precedente, ricorda Blasioli, “sono stati richiesti notevoli sacrifici in quanto è venuta meno qualsiasi forma di turn-over e al contempo non sono stati sostituiti i lavoratori che nel frattempo sono stati trasferiti alle mansioni impiegatizie”. Nove le unità presenti che però, incalza, non sono “ma interamente disponibili” tra malattia, permessi e ferie. Se è vero che, precisa, fino al 30 aprile ai nove dipendenti si aggiungeranno quattro interinali e che tre di questi saranno assunti come previsto dal bando espletato, quello che “non è noto è se saranno abilitati dopo un mese di formazione e quindi se saranno immediatamente disponibili o se ci sarà una diminuzione di organico seppur temporanea”. Un problema questo sollevato nel corso di un incontro avuto tra il presidente Catone e i sindacati, riferisce infine Blasioli, in cui lo stesso “ha indicato la necessità di un riassetto organizzativo da effettuare con l'esternalizzazione del settore 'Handling' come già avvenuto per la biglietteria”.

Di qui la richiesta di convocare Catone e i sindacati in un'apposita commissione così da aprire un confronto e cercare soluzioni diverse in vista della pianificazione del 2024.