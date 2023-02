Entro qualche settimana saranno attivi tutti i semafori di viale Marconi ma la rotatoria di piazza Unione non aprirà più

Ancora qualche settimana e poi tutti i semafori "intelligenti" di viale Marconi a Pescara saranno attivati e di conseguenza verranno aperte le rotatorie al passaggio degli autobus del trasporto pubblico.

Tutte tranne una, la prima che venne realizzata, quella di piazza Unione.

A chiarirlo è il sindaco Carlo Masci che spiega come nella rotatoria di piazza Unione resterà attivo solo il semaforo pedonale per l'attraversamento della strada da parte delle persone.

«Essendo una rotatoria molto ampia», spiega Masci, «abbiamo ragionato con la Tua e deciso che la situazione non cambia di molto aprendo la rotatoria quindi lì lasceremo chiuso il passaggio al centro e penso che quello spazio verà richiuso. In ogni caso io sogno una mobilità pubblica che consenta di arrivare dalla zona del Porto Allegro fino al tribunale con poco tempo e su un passaggio dedicato con le corsie preferenziali. Dobbiamo far cambiare l'approccio culturale alla questione, la strada non deve essere più soltanto della automobili. Anche per i monopattini e le biciclette elettriche il bilancio è positivo dopo un iniziale far west: sono stati fatti un milione di viaggi per 7 milioni di chilometri percorsi grazie ai quali sono stati immessi nell'aria 10 milioni di chili in meno di Co2. Ci deve essere la possibilità di avere un mezzo pubblico efficiente come in altre città e poi porteremo a 100 i chilometri di piste ciclabili».

Poi su viale Marconi il sindaco Masci chiarisce: «Chi dice che transitano meno veicoli lungo la strada dice il falso, ogni giorno sono 20mila mentre in viale Gabriele d'Annunzio 12mila».