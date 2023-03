Gli alunni della Rossetti lanciano due petizioni online per chiedere la riqualificazione del verde all'esterno della scuola

Hanno preparato e lanciato due petizioni online sul portale change.org per chiedere all'amministrazione comunale di riqualificare il verde nelle aree esterne della loro scuola, gli alunni della media Rossetti in via Raffaello delle classi seconda H e C presentandole al sindaco Masci e all'assessore e vicesindaco Santilli. L'iniziativa rientra nel progetto di Educazione civica per la costruzione di ‘Cittadini Digitali’ come ha spiegato il presidente della commissione statuto Claudio Croce presente all'evento che ha visto anche la partecipazione della dirigente scolastica Daniela Massarotto, e dei docenti Manuela Melchiorre, Paola Di Donato, Rossana Murgia e Flavio Buccella.

“Il progetto nasce dalla reintroduzione delle lezioni di Educazione civica nelle scuole, come hanno spiegato i docenti, provvedimento che ha indotto la scuola ad aderire a un’iniziativa dell’università Cattolica di Milano e di Save the children finalizzata a colmare la povertà educativa digitale degli adolescenti. Che potrebbe sembrare un paradosso nel 2023 visto che i nostri ragazzi sono in realtà dei nativi digitali, persone nate in una società digitale, capaci di risolvere in pochi minuti problematiche al computer o ai nostri smartphone che le generazioni precedenti risolvono impiegando giorni o settimane.

Dunque per osmosi i nostri adolescenti insieme alla lingua italiana imparano quella digitale, ma alfabetizzazione non significa cittadinanza, dunque il progetto elaborato mira a trasformare dei nativi digitali in ‘Cittadini digitali’, consentendo agli studenti di scoprire come il web, che a volte fa paura, sia però ricco di opportunità, di possibilità, e possa diventare uno spazio di e-democrazia assicurando la partecipazione dal basso. Nello specifico i ragazzi hanno compreso come lo strumento digitale offra oggi la possibilità di avviare addirittura una petizione on line per chiedere un cambiamento, dunque un esercizio di e-democrazia per esercitare i propri diritti, chiedere l’aiuto delle Istituzioni e utilizzare in modo civico strumenti che sono alla portata di tutti”.

Le due petizioni nello specifico riguardanto la riqualificazione degli spazi esterni della scuola per trasformarli in aree verdi e spazi per lo sport, , con una pista di atletica, campo da calcetto, aree colorate per il gioco dell’oca e degli scacchi a terra; la seconda per l’individuazione, tra i cortili della scuola, di punti di aggregazione e socializzazione all’aperto, con l’installazione di panchine e bacheche per lo scambio dei libri, o la realizzazione di un orto con piante da frutto, utile anche per lo svolgimento di esperimenti scientifici sul mondo vegetale, e il riutilizzo a fini didattico-ricreativi di due aule dell’Istituto.

Il sindaco Masci ha dichiarato:

“Da parte del Comune c’è il massimo impegno a cambiare le nostre scuole, pensiamo alla scuola Media Mazzini che stiamo demolendo e che ricostruiremo ex novo secondo alcuni criteri che gli stessi ragazzi ci hanno indicato. Il nostro obiettivo è che tutte le scuole della città abbiamo condizioni di assoluta vivibilità e ovviamente occorrono risorse importanti, e infatti noi abbiamo avuto accesso ai fondi del PNRR. È straordinaria la partecipazione in tali processi decisionali dei ragazzi che dimostrano di avere una visione e con i quali stiamo costruendo una città attenta all’ecosostenibilità, all’ambiente. L’amministrazione comunale prende atto delle petizioni promosse dai ragazzi e sicuramente tradurremo subito alcune delle richieste in azioni immediatamente realizzabili”.