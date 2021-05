Rossana De Angelis referente del gruppo Pescara Pari Opportunità in Azione

L'imprenditrice di Montesilvano Rossana De Angelis è stata nominata referente di Pescara Pari Opportunità in Azione, che fa riferimento ad Azione, il partito fondato dall’ex ministro Carlo Calenda. Dopo i gruppi territoriali di Pescara, Montesilvano, Penne e Spoltore, il coordinatore provinciale Stefano Torelli ha annunciato la nascita del primo gruppo tematico dedicato alle pari opportunità. La De Angelis si prefigge di dare centralità, tra le altre, a questioni come quelle della disparità salariale e dell’inclusione delle donne nel mondo del lavoro.

Dal canto suo, Torelli afferma: “Con il gruppo Pescara Pari Opportunità in Azione affronteremo temi che oggi sono considerati strategici per il rilancio sociale ed economico del Paese. Non a caso la parità di genere è stato uno dei punti toccati dal presidente Draghi nel suo primo discorso in Parlamento ed è parte integrante del nostro documento Next Generation Italia. Ci piacerebbe coinvolgere associazioni locali e parti sociali nel dibattito, anche per discutere con loro delle proposte in merito a giovani, donne e bambini formulate da Azione proprio nel Next Generation Italia. Invito quindi chiunque sia interessato a partecipare alle attività del gruppo a contattarci”. È sufficiente scrivere alla mail pescarapoinazione@gmail.com.